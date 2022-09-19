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В Лондоне завершилось публичное прощание с Елизаветой II

В Лондоне завершилось публичное прощание с Елизаветой II Публичное прощание с королевой Великобритании Елизаветой II, которая умерла 8 сентября в возрасте 96 лет, завершилось в понедельник в Лондоне.
Другие страны
19 сентября 2022 г. 09:55
В Лондоне завершилось публичное прощание с Елизаветой II

Публичное прощание с королевой Великобритании Елизаветой II, которая умерла 8 сентября в возрасте 96 лет, завершилось в понедельник в Лондоне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в 06:30 доступ в Вестминстерский дворец - здание на берегу Темзы, где располагается британский парламент, был закрыт.

Британцы имели возможность лично попрощаться с монархом в течение четырех с половиной дней - с 14 сентября. Сколько людей смогли отдать последнюю дань уважения королеве, пока не объявлено, однако, по оценкам властей, их число может достигать полумиллиона.

Время ожидания для тех, кто хотел лично проститься с Ее Величеством, поклонившись гробу, составляло от 8 до 24 часов, а сама очередь растянулась на максимально допустимую длину, превысив 8 км. Из-за этого доступ людей в очередь временами ограничивался, однако люди все равно продолжали прибывать к началу очереди - в парк Сазерк на южном берегу Темзы, и ждать в накопителе.

В Вестминстерском дворце гроб с королевой пробудет до 10:35, после чего военнослужащие 1-го батальона Гренадерской гвардии перенесут его на орудийный лафет, и он отправится в последний путь. Позднее в понедельник в Вестминстерском аббатстве пройдет поминальная служба, после чего тело монарха будет доставлено в замок Виндзор под Лондоном, где оно и будет захоронено в 19:30 по местному времени.

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