В Лондоне завершились технические слушания по экстрадиции Ассанжа

Вестминстерский магистратский суд Лондона в среду завершил технические слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, слушания по существу начнутся в понедельник, 24 февраля.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости,Ассанж на заседании в среду присутствовал по видеосвязи из британской тюрьмы Белмарш, где он содержится. В ходе заседания подсудимый, который произнес свое полное имя в начале слушания, внимательно изучал материалы по делу.

Судья Ванесса Барайтцер утвердила график предстоящих заседаний по существу с защитой Ассанжа и обвиняющей стороной.

Планируется, что первая часть основных слушаний начнется в понедельник в Королевском суде Вулвича. Заседания будут идти каждый день на протяжении всей следующей недели. Вторая часть основных слушаний состоится в мае.