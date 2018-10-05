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    В Лондоне закрыли четыре школы из-за нашествия пауков

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В школах были обнаружены ложные чёрные вдовы, которые являются одними из самых опасных пауков в Великобритании. В лондонском районе Ньюхэм закрыли четыре школы из-за неожиданного нашествия пауков. Об этом сообщает Daily Mail, передает Report. 

    Отмечается, что администрация двух начальных и двух средних школ Лондона обратилась к родителям с просьбой оставить своих детей дома. 

    По информации издания, в школах были обнаружены ложные чёрные вдовы, которые являются одними из самых опасных пауков в Великобритании. Сотрудники учреждений уже вызвали специалистов для борьбы с этими членистоногими насекомыми. Им понадобится около трёх недель, чтобы избавиться от пауков.

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