В Лондоне загорелся жилой дом

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Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ В районе Бетнал Грин восточного Лондона загорелся жилой дом, на месте работают десять пожарных расчётов.

Как передает Report, об этом сообщили в противопожарной службе столицы Великобритании.

Отмечается, что пожар произошёл в квартире жилого дома на третьем этаже, в общей сложности на месте происшествия работают 72 человека.

Сообщается, что в результате пожара пострадал один человек, в настоящее время он госпитализирован.

14 июня в Лондоне произошёл пожар в 24-этажном доме Grenfell Tower. По последним данным, число погибших и пропавших без вести составляет 79 человек.