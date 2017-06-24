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    В Лондоне загорелся жилой дом

    В результате пожара пострадал один человек© Twitter

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ В районе Бетнал Грин восточного Лондона загорелся жилой дом, на месте работают десять пожарных расчётов.

    Как передает Report, об этом сообщили в противопожарной службе столицы Великобритании.

    Отмечается, что пожар произошёл в квартире жилого дома на третьем этаже, в общей сложности на месте происшествия работают 72 человека.

    Сообщается, что в результате пожара пострадал один человек, в настоящее время он госпитализирован.

    14 июня в Лондоне произошёл пожар в 24-этажном доме Grenfell Tower. По последним данным, число погибших и пропавших без вести составляет 79 человек.

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