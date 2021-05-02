В Лондоне задержаны участники акции протеста

Девять человек задержаны в ходе состоявшейся в Лондоне акции протеста против расширения полномочий полиции

Девять человек задержаны в ходе состоявшейся в Лондоне акции протеста против расширения полномочий полиции.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters .

По его оценкам, в шествии через центр британской столицы участвовало более 1 тыс. человек.

Из-за демонстрации в течение часа днем было закрыто движение по Тауэрскому мосту.

Акции против спорного законопроекта, который наделяет полицию дополнительными полномочиями, в том числе для разгона протестов, а также ужесточающего наказания за вандализм и нарушение общественного порядка, в британских городах продолжаются с марта, несмотря на коронавирусные ограничения.

Особенно активно в демонстрациях участвуют жители Бристоля. Так, 21 марта проходившее в городе шествие переросло в беспорядки, участники которых разбили окна участка полиции и подожгли несколько служебных автомобилей. В результате этого несколько полицейских госпитализировали с переломами ребер и конечностей.