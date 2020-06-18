В Лондоне задержан пособник РКК, бросившийся под колеса машины Джонсона - ФОТО

Пособник террористов РКК, бросившийся под колеса автомобиля премьер-министра Бориса Джонсона, задержан британской полицией.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", мужчина принимал участие в акции протеста, организованной 10 пособниками РКК, у здания британского парламента.

В момент, когда машина Джонсона отъезжала от парламента, мужчина бросился под колеса автомобиля, что послужило причиной ДТП.

Служебный автомобиль Джонсона резко затормозил и в него врезался автомобиль охраны, ехавший следом.

Британская полиция задержала пособника террористов и увела в участок внутри здания парламента.

Власти Великобритании подтвердили, что во время инцидента Джонсон находился в автомобиле.

РКК с 2011 года включена в список террористических организаций в Великобритании.

Законы королевства предусматривают до 10 лет лишения свободы за членство в террористической организации.