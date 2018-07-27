В Лондоне задержали троих подозреваемых после погони и перестрелки - ОБНОВЛЕНО

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Полиция задержала троих подозреваемых после погони и перестрелки в восточной части Лондона.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, пишет газета Daily Star.

Ранее сообщалось, что в районе Форест-гейт, рядом со стадионом футбольной команды "Вест Хэм" произошла перестрелка правоохранителей с неизвестными в масках.

По данным издания, инцидент произошел, после того как черный автомобиль BMW не выполнил приказа полицейских остановиться. После погони и перестрелки были задержаны трое подозреваемых.

В полиции не подтвердили информацию, что в результате стрельбы были ранены два человека.

***04:40

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Перестрелка полиции и мужчины, чье лицо скрывала маска, произошла в пятницу в районе Форест-Гейт в восточной части Лондона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Daily Star.

Как рассказали изданию очевидцы, на месте инцидента работают не менее 20 полицейских. В небе барражируют вертолеты.

Подробности случившегося пока не приводятся.