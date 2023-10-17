В Лондоне задержали Грету Тунберг в ходе акции

Шведская экоактивистка Грета Тунберг задержана полицией в ходе протестной акции в Лондоне.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг задержана полицией в ходе протестной акции в Лондоне.

Как передает Report, об этом заявило экодвижение Fossil Free London.

"Грета Тунберг только что была задержана", - написало экодвижение в соцсети "X".

На прикрепленной к сообщению фотографии видно, как двое полицейских держат за руки Тунберг, на активистке виден значок с надписью "долой нефтяные деньги".

Акция протеста проходила у отеля InterContinental London Park Lane, где во вторник начался трехдневный форум Energy Intelligence, собирающий представителей крупнейших нефтегазовых компаний.