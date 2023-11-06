В Лондоне задержали двух экоактивистов, разбивших стекло картины Веласкеса

Столичная полиция Великобритании задержала двух активистов экологического движения Just Stop Oil, разбивших молотками стекло картины Диего Веласкеса "Венера с зеркалом" в Лондонской национальной галерее.

Столичная полиция Великобритании задержала двух активистов экологического движения Just Stop Oil, разбивших молотками стекло картины Диего Веласкеса "Венера с зеркалом" в Лондонской национальной галерее.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении полиции Лондона в соцсети "X".

"Два активиста Just Stop Oil были задержаны за порчу имущества. Стекло, защищающее картину в Национальной галерее, подверглось акту вандализма", - сказано в сообщении.

Как сообщает газета Daily Mail, экоактивисты разбили защитное стекло на картине Диоего Веласкеса "Венера с зеркалом". Отмечается, что протестующие пользовались аварийными молотками.

По словам сотрудников галереи, картину сняли с экспозиции для дальнейшего осмотра реставраторами. Сами же экоактивисты заявили, что их новая акция стала ответом на планы британского правительства на увеличение числа разрешений на добычу нефти.