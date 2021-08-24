В Лондоне задержали более ста участников экологических протестов

Лондонская полиция задержала более 100 человек на протестных акциях, устроенных сторонниками природозащитного движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания").

Лондонская полиция задержала более 100 человек на протестных акциях, устроенных сторонниками природозащитного движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания").

Как передает Report, об этом говорится в распространенном сообщении правоохранительных органов Лондона.

Отмечается, что непосредственно во вторник на акциях протеста, которые начали проводиться в Лондоне с 22 августа, полицией были задержаны 40 человек. Ранее представители Extinction Rebellion заявили, что намерены проводить манифестации ежедневно на протяжении двух недель, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам экологии и изменению климата.

Активисты, в частности, требуют от правительства Соединенного Королевства прекратить инвестиции в невозобновляемые источники энергии. В результате протестов во вторник ряд лондонских улиц оказались перекрыты.

Природозащитное движение Extinction Rebellion, созданное в Великобритании в 2018 году, провозгласило своей целью с помощью масштабных акций подтолкнуть политиков к борьбе против изменения климата. В октябре 2019 года масштабные протесты экоактивистов также продолжались в Лондоне на протяжении двух недель. Всего были задержаны более 1,8 тыс. активистов, а расходы полиции на обеспечение безопасности в связи с демонстрациями превысили 27 млн долларов США.