В Лондоне выявили подозрительную недвижимость на миллиарды долларов

В Англии и Уэльсе нашли 87 тысяч объектов недвижимости, которые принадлежат анонимным компаниям, зарегистрированным в налоговых убежищах.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, эта информация приводится в отчете неправительственной антикоррупционной организации Global Witness.

Активы оцениваются не менее чем в 74,3 миллиарда долларов. Global Witness передала сведения британскому парламентскому комитету. Отмечается, что еще в 2016 году правительство страны планировало ввести реестр конечных владельцев недвижимости, но процесс идет медленно. 40 процентов анонимной недвижимости располагаются в Лондоне, причем большая их часть, порядка 10 тысяч, в Вестминстере.

В организации заявили, что их расследования неоднократно показывали, как преступники и коррумпированные политики могут использовать британский рынок недвижимости, чтобы скрывать свои доходы, а также обеспечить безопасное убежище себе и своим семьям.

В начале этого года в Великобритании начали формировать специальную группу для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег. Она в первую очередь будет следить за финансовыми потоками из России и бывших советских республик, Азии и Нигерии.