В Лондоне введут локдаун из-за коронавируса

Правительство Великобритании вводит в Лондоне и ряде регионов на юго-востоке Англии новый, самый высокий, четвертый уровень ограничений в связи с быстрым распространением коронавируса.

Правительство Великобритании вводит в Лондоне и ряде регионов на юго-востоке Англии новый, самый высокий, четвертый уровень ограничений в связи с быстрым распространением коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом объявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

"Эти меры будут, по сути, аналогичны национальному локдауну. На Рождество будет запрещено встречаться с другими семьями", - сказал Джонсон.

Вновь закроются непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские, людям рекомендовано максимальное количество времени проводить дома.