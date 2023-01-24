В Лондоне в ходе трехдневного рейда задержали 179 опасных преступников

В Лондоне в ходе трехдневного рейда задержали 179 опасных преступников.

В Лондоне в ходе трехдневного рейда задержали 179 опасных преступников.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

"Эта операция была проведена совместными усилиями семи полицейских подразделений, которые обменивались оперативной информацией и укрепляли существующее взаимодействие, направленное на борьбу с теми, кто причастен к преступлениям, связанным с наркотиками, бандами и насилием с применением оружия", - рассказала инспектор полиции Эмма Гульчински.

Спецоперация под названием Pandilla проводилась с 17 по 19 января на дорогах британской столицы, и носила, в первую очередь антинаркотический характер - в ходе облав были изъяты 40 наркотических веществ, а также 30 единиц оружия, 66 автомобилей и 5 700 фунтов.