О нас

В Лондоне в ходе трехдневного рейда задержали 179 опасных преступников

В Лондоне в ходе трехдневного рейда задержали 179 опасных преступников В Лондоне в ходе трехдневного рейда задержали 179 опасных преступников.
Другие страны
24 января 2023 г. 16:07
В Лондоне в ходе трехдневного рейда задержали 179 опасных преступников

В Лондоне в ходе трехдневного рейда задержали 179 опасных преступников.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

"Эта операция была проведена совместными усилиями семи полицейских подразделений, которые обменивались оперативной информацией и укрепляли существующее взаимодействие, направленное на борьбу с теми, кто причастен к преступлениям, связанным с наркотиками, бандами и насилием с применением оружия", - рассказала инспектор полиции Эмма Гульчински.

Спецоперация под названием Pandilla проводилась с 17 по 19 января на дорогах британской столицы, и носила, в первую очередь антинаркотический характер - в ходе облав были изъяты 40 наркотических веществ, а также 30 единиц оружия, 66 автомобилей и 5 700 фунтов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

ВОЗ: Современные варианты Омикрона имеют общие характеристики
ВОЗ: Современные варианты Омикрона имеют общие характеристики
24 января 2023 г. 13:25
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
21 января 2023 г. 22:02
Генсек ТЮРКСОЙ: Агрессия Армении и ее отношение к историческому и культурному наследию бесчеловечны
Генсек ТЮРКСОЙ: Агрессия Армении и ее отношение к историческому и культурному наследию бесчеловечны
21 января 2023 г. 16:15
Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана
Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана
20 января 2023 г. 17:31
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
20 января 2023 г. 16:54
Зампредседателя ПНД: Армения до сих пор не извлекла уроков из истории
Зампредседателя ПНД: Армения до сих пор не извлекла уроков из истории
20 января 2023 г. 16:52
ЕБРР: Зеленые финансы, инфраструктура и цифровизация - приоритеты сотрудничества с Азербайджаном
ЕБРР: Зеленые финансы, инфраструктура и цифровизация - приоритеты сотрудничества с Азербайджаном
20 января 2023 г. 14:56
Турецкий эксперт: Возвращение западных азербайджанцев принесет пользу Армении
Турецкий эксперт: Возвращение западных азербайджанцев принесет пользу Армении
19 января 2023 г. 16:44
Фоторепортаж с Аллеи шехидов - народ чтит память своих героев
ФотоФоторепортаж с Аллеи шехидов - народ чтит память своих героев
19 января 2023 г. 15:41
Глава Siemens: Готовы поддержать Азербайджана на пути к устойчивому будущему
Глава Siemens: Готовы поддержать Азербайджана на пути к устойчивому будущему
19 января 2023 г. 11:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi