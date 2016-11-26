Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В Лондоне толпа школьников избила двух полицейских, решивших вмешаться в начинающуюся драку.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

ЧП произошло в районе Нью-Кросс на юге британской столицы. Две девочки из разных школ договорились разрешить свои споры кулаками. Объявление об этом было разослано через приложение WhatsApp, к моменту начала драки на месте собрались около 30 учащихся.

Двое полицейских, проезжавших мимо, заметили в руке у одного из подростков нож. Они едва успели выйти из патрульной машины, как дети, решив, что стражи порядка прибыли разнять дерущихся, накинулись на них. Патрульного-мужчину повалили на землю и жестоко избили ногами. Пытавшаяся помочь ему коллега также пострадала: ее несколько раз ударили кулаком в лицо.

В конце концов женщине удалось вытащить беспомощного товарища из толпы и вызвать подмогу, однако подростки разбежались.