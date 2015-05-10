​В Лондоне прошли протесты против переизбрания на пост премьера Кэмерона - ОБНОВЛЕНО

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Полиция задержала 17 человек, из них некоторые также пострадали в ходе столкновений на проходящей антиправительственной акции, начавшейся в Лондоне 9 мая, сообщает Report со ссылкой на РБК.

Как минимум одному из задержанных предъявлено обвинение в нападении на полицейского.

В ходе акции участники скандировали лозунги, направленные против правящей Консервативной партии Дэвида Кэмерона, выигравшей парламентские выборы. Около 100 человек несли плакаты, призывавшие выгнать консерваторов из власти и образовать правительство социалистов.

Полицейские попытались блокировать подход демонстрантов к резиденции главы правительства на Даунинг-стрит и были атакованы активистами.

Антиправительственные демонстрации прошли и в некоторых других городах страны. Так, в Кардиффе на митинг вышли порядка 200 человек. Там обошлось без эксцессов.

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В Лондоне прошли массовые протесты против переизбрания на пост премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, протестующие бросали бутылки, банки и дымовые шашки в полицейских.

Об этом сообщил пресс-секретарь Скотланд-Ярда.

Ранее стало известно, что Дэвид Кэмерон продолжит быть премьер-министром Великобритании.