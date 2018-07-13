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    В Лондоне пройдет выставка против визита Трампа

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ В Лондоне 13 июля всего на несколько часов откроется выставка Anti-Trump Art Show, являющаяся частью протеста против визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, сообщает Report со ссылкой на Evening Standard.

    На выставке будут представлены работы 50 художников, которые недовольны американским президентом и его политикой.

    На одной из работ Трамп изображен в образе грустного клоуна с большой красной кнопкой на пиджаке, который борется со Статуей Свободы.

    Все вырученные средства организаторы пожертвуют в фонд, борющийся против насилия над женщинами.

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