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В Лондоне проходит первый парад по случаю официального дня рождения Карла III

В Лондоне проходит первый парад по случаю официального дня рождения Карла III В Лондоне начался военный парад по случаю официального дня рождения короля Великобритании Карла III.
Другие страны
17 июня 2023 г. 14:55
В Лондоне проходит первый парад по случаю официального дня рождения Карла III

В Лондоне начался военный парад по случаю официального дня рождения короля Великобритании Карла III.

Как передает Report, шествие с участием 1,4 тыс. военных, 200 лошадей и 400 музыкантов стартовало из официальной резиденции монарха Букингемского дворца.

Сегодняшняя процессия проходит по традиционному маршруту - по парадной улице Мэлл до плац-парада конной гвардии. Вместе с Карлом III верхом участвуют в параде его сын, наследник престола принц Уэльский Уильям, сестра монарха королевская принцесса Анна и его брат принц Эдвард герцог Эдинбургский.

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