В Лондоне при пожаре на ж/д станции пострадали несколько человек

По меньшей мере шесть человек пострадали в результате пожара возле станции метро Elephant & Castle в Лондоне.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, отмечается, что пострадавшие госпитализированы. Пожарные локализовали возгорание после нескольких часов работы.
По данным Лондонской пожарной службы, три торговые точки, четыре вагона поездов и телефонная будка были охвачены пламенем.
Местных жителей призвали не открывать окна и двери из-за поднявшегося смога, железнодорожное сообщение всех в этом районе приостановлено.