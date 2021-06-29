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В Лондоне при пожаре на ж/д станции пострадали несколько человек

В Лондоне при пожаре на ж/д станции пострадали несколько человек По меньшей мере шесть человек пострадали в результате пожара возле станции метро Elephant Castle в Лондоне.
Другие страны
29 июня 2021 г. 06:21
В Лондоне при пожаре на ж/д станции пострадали несколько человек

По меньшей мере шесть человек пострадали в результате пожара возле станции метро Elephant & Castle в Лондоне.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, отмечается, что пострадавшие госпитализированы. Пожарные локализовали возгорание после нескольких часов работы.

По данным Лондонской пожарной службы, три торговые точки, четыре вагона поездов и телефонная будка были охвачены пламенем.

Местных жителей призвали не открывать окна и двери из-за поднявшегося смога, железнодорожное сообщение всех в этом районе приостановлено.

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