В Лондоне при пожаре на ж/д станции пострадали несколько человек

В Лондоне при пожаре на ж/д станции пострадали несколько человек

По меньшей мере шесть человек пострадали в результате пожара возле станции метро Elephant Castle в Лондоне.

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По меньшей мере шесть человек пострадали в результате пожара возле станции метро Elephant & Castle в Лондоне. Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, отмечается, что пострадавшие госпитализированы. Пожарные локализовали возгорание после нескольких часов работы. По данным Лондонской пожарной службы, три торговые точки, четыре вагона поездов и телефонная будка были охвачены пламенем. Местных жителей призвали не открывать окна и двери из-за поднявшегося смога, железнодорожное сообщение всех в этом районе приостановлено. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram