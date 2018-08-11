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    В Лондоне предотвратили ряд терактов благодаря записке злоумышленника

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ В Великобритании полиция предотвратила ряд терактов благодаря тому, что в мусорной корзине дома у злоумышленника была обнаружена записка с местами, где он планировал атаки, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    26-летний Льюис Ладлоу, присягнувший на верность "Исламскому государству" (ИГ), планировал теракты на Оксфорд-Стрит, в музее Мадам Тюссо, а также в Соборе Святого Павла. Об этом детективам удалось узнать после обыска в его доме — мужчина разорвал страницы, где записывал свои планы, и выбросил в мусорную корзину, однако полиция восстановила записи.

    В январе мужчина пытался улететь на Филиппины, заявив, что едет туда в качестве "секс-туриста", однако его паспорт был изъят.

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