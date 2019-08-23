В Лондоне появился вендинговый автомат по продаже автомобилей

Вендинговый автомат, позволяющий за несколько минут купить автомобиль с помощью смартфона или банковской карты, появился в центре Лондона, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В аппарате установлен всего один автомобиль - электромобиль Renault Zoe. Судя по поисковым запросам, проанализированным сайтом объявлений AutoTrader, эта модель является одной из самых популярных в стране. Стоимость машины составляет 16 тысяч фунтов (19,5 тысяч долларов) и не предполагает накруток дилеров и скрытых платежей. В автосалонах такой же автомобиль предлагается за 22,5 тысяч фунтов (27,5 тысяч долларов).

Цель изобретения - помочь преодолеть смущение и дискомфорт, возникающие у некоторых покупателей при обсуждении скидок с продавцами автосалонов.

Группа из шести инженеров потратила три месяца на проектирование и сборку автомата. Он представляет собой помещение со стеклянными дверьми и прозрачными стенами. Снаружи установлен терминал бесконтактной оплаты.