В Лондоне после химической атаки девять человек попали в больницу

В Лондоне неизвестный напал на прохожих с едким химическим веществом, в результате чего девять человек оказались в больнице, в том числе двое маленьких детей.

В Лондоне неизвестный напал на прохожих с едким химическим веществом, в результате чего девять человек оказались в больнице, в том числе двое маленьких детей.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, об этом сообщила столичная полиция.

Инцидент произошел на Лессар-авеню, в районе Клапем.

Госпитализированы мать с двумя детьми и еще трое человек, которые получили ранения, когда пришли на помощь пострадавшим. Трое полицейских также обратились за помощью медиков.

Полиция задействовала все ресурсы, в том числе вертолет, для поимки злоумышленника и выяснения обстоятельств инцидента.