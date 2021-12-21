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В Лондоне отменили новогодние торжества на Трафальгарской площади

В Лондоне отменили новогодние торжества на Трафальгарской площади Власти Лондона отменили новогодние торжества, которые должны были состояться на Трафальгарской площади, из-за распространения в стране омикрон-штамма коронавируса.
Другие страны
21 декабря 2021 г. 06:19
В Лондоне отменили новогодние торжества на Трафальгарской площади

Власти Лондона отменили новогодние торжества, которые должны были состояться на Трафальгарской площади, из-за распространения в стране омикрон-штамма коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом объявил мэр британской столицы Садик Хан.

"Это сильно разочарует многих лондонцев, однако мы должны сделать правильные шаги, чтобы сократить масштабы распространения вируса", - говорится в его заявлении.

Ранее городские власти планировали ограничить число участников праздничных мероприятий в центре Лондона до 6,5 тыс. человек. Из-за организационных сложностей, связанных с пандемией, вместо традиционных новогодних фейерверков на берегу Темзы в последний день 2021 года было решено устроить торжества на Трафальгарской площади, причем попасть туда можно было бы только по билетам. Планировалось, что в новогоднюю ночь на площади выступят известные музыканты и будет работать праздничная ярмарка. На больших экранах должны были показывать главные фото- и видеокадры уходящего года.

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