В Лондоне открывается саммит по миротворчеству на уровне министров обороны

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/Встреча министров обороны стран, принимающих участие в миротворческих миссиях ООН, пройдет в четверг в Лондоне.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

В ходе встречи состоятся четыре пленарных заседания: "Женщины, мир и безопасность", "До и после миротворческих операций", "Борьба с сексуальной эксплуатацией и насилием", "Повышение эффективности миротворчества: быстрое развертывание сил".

На полях форума в закрытом режиме пройдут несколько двусторонних встреч. К примеру, Картер ранее сообщил, что проведет переговоры с партнерами из Турции, Украины и Израиля.

Всего, как ожидается, на конференции будут присутствовать представители примерно 80 стран. Россия в переговорах не участвует.