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В Лондоне оштрафовали на $20 тыс. работавшую с подсанкционным лицом из РФ фирму

В Лондоне оштрафовали на $20 тыс. работавшую с подсанкционным лицом из РФ фирму Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) выписало штраф в размере 15 тыс. фунтов (20 тыс. долларов) лондонской компании Integral Concierge Services за нарушение антироссийского санкционного режима.
Другие страны
27 сентября 2024 г. 16:36
В Лондоне оштрафовали на $20 тыс. работавшую с подсанкционным лицом из РФ фирму

Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) выписало штраф в размере 15 тыс. фунтов (20 тыс. долларов) лондонской компании Integral Concierge Services за нарушение антироссийского санкционного режима.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Минфина Соединенного Королевства.

В нем отмечается, что эта компания предоставляла услуги по управлению недвижимым имуществом находящемуся под санкциями физическому лицу, активы которого в Великобритании подлежат заморозке. В Минфине подчеркнули, что Integral Concierge Services в 2022-2023 годах "провела или получила 26 платежей", несмотря на то что "знала или имела разумные основания подозревать, что услуги нарушают финансовые санкции". В ведомстве добавили, что компания не стала оспаривать штраф и выплатила его в полном объеме.

Британские власти не сообщили, о каком физическом лице идет речь. Всего после начала Россией специальной военной операции на Украине Лондон расширил антироссийский санкционный список более чем на 1 тыс. позиций.

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