В Лондоне одобрили строительство 74-этажной офисной башни высотой свыше 300 метров

Администрация лондонского Сити (City of London Corporation) одобрила строительство 74-этажной офисной башни, которая сравняется по высоте с The Shard - самым высоким зданием в Великобритании и Западной Европе.

Администрация лондонского Сити (City of London Corporation) одобрила строительство 74-этажной офисной башни, которая сравняется по высоте с The Shard - самым высоким зданием в Великобритании и Западной Европе.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times.

Строительство небоскреба под названием 1 Undershaft было отложено после того, как против него выступили "соседи", в том числе председатель страхового рынка Lloyd's of London Брюс Карнеги-Браун, заявившие, что новое здание займет площадь Сент-Хеленс-сквер, "лишив Сити очень важного пространства для собраний".

Инвестор проекта - компания Aroland Holdings и девелопер Stanhope в итоге уменьшили размер первого этажа, чтобы сохранить большую часть площади у основания башни.

Высота здания 1 Undershaft, строительство которого планируется завершить примерно к 2030 году, составит 309,6 метра, что в точности соответствует высоте башни The Shard, расположенной на противоположном берегу Темзы и остающейся самым высоким небоскребом Великобритании с 2012 года.