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В Лондоне неизвестный с ножом зарезал трех человек

​В Лондоне неизвестный с ножом зарезал трех человек

Три человека стали жертвами нападения, произошедшего в воскресенье на северо-востоке Лондона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Скотленд-Ярда.

В воскресенье вечером в полицию поступила жалоба на нарушение общественного порядка в одном из северо-восточных районов города. По прибытии полиция обнаружила тела трех мужчин с ножевыми ранениями. Погибшим было от 20 до 30 лет.

Полиция начала расследование инцидента. Преступник пока не задержан.

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