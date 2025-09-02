В Лондоне не уверены в реализации закона о выдворении нелегалов в случае отставки правительства Франции

Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер отказалась гарантировать осуществление депортаций нелегальных мигрантов во Францию, если изменится правительство в Париже.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписал соглашение с Францией о возвращении мигрантов по принципу "один за одного". Оно было ратифицировано около четырех недель назад.

На сегодняшний день еще ни один нелегальный мигрант не был возвращен во Францию в рамках этой договоренности.

Купер объяснила это тем, что соглашение предусматривает "совершенно новые процессы и системы", и пока что находится на стадии "пилотной реализации". По ее словам, в сравнении с планом по депортации нелегалов в Руанду правительство запускает механизм "чрезвычайно быстро".

На вопрос о том, когда именно первые мигранты будут депортированы во Францию, Купер заявила что это может быть произойдет "позже в этом месяце", однако отказалась гарантировать начало этого процесса. Также она не смогла обещать продолжение работы договоренностей, в случае, если французское правительство "рухнет".

Отметим, что Великобритания и Франция долгие годы сотрудничают в сфере борьбы с нелегальной миграцией через Ла-Манш. В июле 2025 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали соглашение о возвращении мигрантов, прибывших нелегально в Британию, обратно во Францию по принципу "один за одного". Этот механизм должен был стать альтернативой плану предыдущего консервативного правительства о депортации мигрантов в Руанду, который вызывал резкую критику и неоднократно блокировался судами.

Соглашение с Парижем рассматривалось как более реалистичный и быстрый способ сокращения числа нелегальных пересечений Ла-Манша. Однако на практике его реализация сталкивается с бюрократическими и техническими трудностями, что и стало причиной задержки первых отправок мигрантов.

Национальное собрание Франции 8 сентября рассмотрит вопрос о вотуме доверия действующему правительству.