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    В Лондоне на марш, посвященный вопросу о Brexit, вышли 700 тыс человек

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ В Лондоне состоялся самый масштабный, по оценкам организаторов, марш, посвященный вопросу о выходе Великобритании из ЕС. 

    Его участники потребовали от местных властей провести еще один референдум по поводу «заключительной сделки Brexit», передает Би-би-си, сообщает Report. 

    Ранее подобное голосование исключила премьер-министр страны Тереза Мэй.

    Участники марша, как указывает телекомпания, прошли от Гайд-парка до Лондонской парламентской площади. В руках они несли плакаты и транспаранты с лозунгами «Brexit крадет мое будущее» и другими. Было много молодых семей, некоторые из них пришли с детьми, указывает Би-би-си.

    По оценкам организаторов, в акции приняли участие 700 тыс. человек. 

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