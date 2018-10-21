В Лондоне на марш, посвященный вопросу о Brexit, вышли 700 тыс человек

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ В Лондоне состоялся самый масштабный, по оценкам организаторов, марш, посвященный вопросу о выходе Великобритании из ЕС.

Его участники потребовали от местных властей провести еще один референдум по поводу «заключительной сделки Brexit», передает Би-би-си, сообщает Report.

Ранее подобное голосование исключила премьер-министр страны Тереза Мэй.

Участники марша, как указывает телекомпания, прошли от Гайд-парка до Лондонской парламентской площади. В руках они несли плакаты и транспаранты с лозунгами «Brexit крадет мое будущее» и другими. Было много молодых семей, некоторые из них пришли с детьми, указывает Би-би-си.

По оценкам организаторов, в акции приняли участие 700 тыс. человек.