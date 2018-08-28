В Лондоне на карнавале афро-карибской культуры задержали более 370 человек

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Британская полиция задержала 373 человека в ходе карнавала афро-карибской культуры в лондонском районе Ноттинг-Хилл за минувшие два дня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщается на сайте Скотленд-Ярда.

"36 единиц оружия были изъяты, 373 человека задержаны в течение выходных, однако это число может увеличиться", - говорится в заявлении. Отмечается, что на карнавале произошли многочисленные столкновения с полицией. "30 правоохранителей пострадали, исполняя свой долг", - указано в сообщении.

Открытие карнавала, который ежегодно проводится в Ноттинг-Хилле с 1964 года, состоялось 26 августа. Он является крупнейшим уличным фестивалем Европы, который каждый год посещают более миллиона британцев и туристов.

В дни фестиваля в Лондоне резко возрастает уровень насилия и число преступлений, в особенности совершенных с применением холодного оружия, а также связанных с употреблением и незаконным оборотом наркотиков.