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В Лондоне на акциях протеста задержали более 25 человек

В Лондоне на акциях протеста задержали более 25 человек Более двадцати человек были задержаны в ходе субботних акций протеста в Лондоне.
Другие страны
4 апреля 2021 г. 01:12
В Лондоне на акциях протеста задержали более 25 человек

Более двадцати человек были задержаны в ходе субботних акций протеста в Лондоне.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении Скотланд-Ярда.

"На данный момент 26 человек были задержаны в связи с различными правонарушениями, включая нападение на полицейских и нарушение правил мирного протеста. В одном случае женщина была задержана по подозрению во владении оружием после того, как был обнаружен нож", - говорится в сообщении столичной полиции.

"Полицейская операция продолжается, так что общее число задержанных, скорее всего, возрастет. Десять полицейских пострадали в ходе операции, ни одно из ранений не является серьезным", - отмечается в заявлении.

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