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    В Лондоне мужчина с молотком напал на двух женщин

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Мужчина с молотком напал на двух женщин в районе Гринвич в Лондоне.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила полиция.

    Как сообщает полиция, 27-летний мужчина напал на женщин в воскресенье после полудня.

    "Предположительно, две женщины — это мать и дочь", — говорится в заявлении полиции. Пострадавшие в возрасте 64 и 30 лет были госпитализированы, их состояние оценивается как критическое.

    Полиции удалось задержать подозреваемого в нападении. Стражи порядка также обнаружили молоток, который, предположительно, использовал нападавший.

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