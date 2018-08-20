В Лондоне мужчина с молотком напал на двух женщин

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Мужчина с молотком напал на двух женщин в районе Гринвич в Лондоне.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила полиция.

Как сообщает полиция, 27-летний мужчина напал на женщин в воскресенье после полудня.

"Предположительно, две женщины — это мать и дочь", — говорится в заявлении полиции. Пострадавшие в возрасте 64 и 30 лет были госпитализированы, их состояние оценивается как критическое.

Полиции удалось задержать подозреваемого в нападении. Стражи порядка также обнаружили молоток, который, предположительно, использовал нападавший.