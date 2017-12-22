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    В Лондоне из-за подозрительного автомобиля оцеплена территория вблизи Букингемского дворца - ОБНОВЛЕНО

    На оцепленной территории работают сапёры

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Полиция Лондона в своем твиттере сообщила об отмене тревоги, объявленной из-за подозрительного автомобиля рядом с Букингемским дворцом.

    Как передает Report, об этом сообщают иностранные СМИ.

    "Около 21.40 (1.40 по Баку) мы провели контролируемый взрыв, и ситуация разрешилась — все дороги сейчас открыты", — говорится в тексте сообщения полиции.

    ***03:00

    Полиция Лондона частично оцепила территорию вокруг станции метро Гайд Парк Корнер недалеко от Букингемского дворца в связи с сообщениями о подозрительном автомобиле.

    Как передает Report, об этом сообщает RT.

    “Незадолго до 21:00 сотрудники патруля сообщили о подозрительном автомобиле в районе Гайд-парка. Дороги перекрыты, мы работаем на месте”, — приводит его слова газета.

    Как сообщает Daily Mail, на оцепленной территории работают сапёры.

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