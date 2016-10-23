В Лондоне на митинге потребовали прекращения конфликта в Сирии - ФОТО

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Несколько сотен человек вышли в субботу на митинг на лондонской улице Уайтхолл, где расположены правительственные учреждения Великобритании, чтобы потребовать от властей принятия решительных мер для прекращения кровопролитного конфликта в Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Демонстранты призвали обратить внимание на страдания сирийских детей и приветствовали решение правительства предоставить убежище несовершеннолетним беженцам из Сирии. В митинге приняла участие известная британская актриса Кэри Маллиган.

"Я думаю, что мы действительно можем подать пример и повести за собой людей с тем, чтобы начать работать с нашими международными союзниками, чтобы придумать действительно надежный план и, наконец, положить этому конец", - сказала она в интервью агентству Press Association.

Правительство Великобритании ранее взяло на себя обязательство до конца этого года принять первых беспризорных детей из стран Ближнего Востока, которые находятся в лагерях беженцев в государствах Европы.