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    В Лондоне на митинге потребовали прекращения конфликта в Сирии - ФОТО

    Демонстранты призвали обратить внимание на страдания сирийских детей

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Несколько сотен человек вышли в субботу на митинг на лондонской улице Уайтхолл, где расположены правительственные учреждения Великобритании, чтобы потребовать от властей принятия решительных мер для прекращения кровопролитного конфликта в Сирии.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

    Демонстранты призвали обратить внимание на страдания сирийских детей и приветствовали решение правительства предоставить убежище несовершеннолетним беженцам из Сирии. В митинге приняла участие известная британская актриса Кэри Маллиган.

    "Я думаю, что мы действительно можем подать пример и повести за собой людей с тем, чтобы начать работать с нашими международными союзниками, чтобы придумать действительно надежный план и, наконец, положить этому конец", - сказала она в интервью агентству Press Association.

    Правительство Великобритании ранее взяло на себя обязательство до конца этого года принять первых беспризорных детей из стран Ближнего Востока, которые находятся в лагерях беженцев в государствах Европы. 

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