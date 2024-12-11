В Лондоне фермеры на тракторах вышли на протест

Сотни фермеров на тракторах начали протест в центре Лондона. Они выступают против введения налога на унаследованные сельскохозяйственные земли.

Сотни фермеров на тракторах начали протест в центре Лондона. Они выступают против введения налога на унаследованные сельскохозяйственные земли.

Как передает Report, об этом сообщил в среду телеканал Sky News.

"Сотни фермеров выезжают сегодня на своих тракторах на улицы около центрального района Лондона – Вестминстер, чтобы выразить гнев в связи с новым налогом", - передает телеканал.

К акции присоединились представители СМИ, лидеры оппозиционных партий. Поддержку аграриям также выразили многие британские политики, в том числе экс-премьеры Борис Джонсон и Лиз Трасс.

Ранее Минфин страны объявил о введении 20%-го налога на полученные в наследство сельскохозяйственные земли, если их стоимость превышает 1 млн фунтов стерлингов (около 1,3 млн долларов). Британские власти заявляли, что нововведения распространятся на 500 фермерских хозяйств.

Фермерская ассоциация "Национальный союз фермеров" (NFU) считает, что в действительности налоговые изменения затронут 66% хозяйств. Ожидается, что изменения вступят в силу в апреле 2026 года.