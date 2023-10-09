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В Лондоне еврейский ресторан подвергся нападению вандалов

В Лондоне еврейский ресторан подвергся нападению вандалов Еврейский ресторан в Лондоне подвергся нападению вандалов на фоне обострения палестино-израильского конфликта.
Другие страны
9 октября 2023 г. 17:12
В Лондоне еврейский ресторан подвергся нападению вандалов

Еврейский ресторан в Лондоне подвергся нападению вандалов на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

Как передает Report, об этом сообщила газета Independent.

"Кошерный ресторан на северо-западе Лондона стал целью нападения вандалов", - говорится в сообщении издания.

Преступники разбили стеклянную дверь и украли деньги из кассы.

В минувшие выходные лондонская полиция сообщила об усилении патрулей в некоторых частях города для поддержания правопорядка на фоне эскалации конфликта между Израилем и Палестиной.

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Версия на английском языке Kosher restaurant in London vandalized 
Версия на азербайджанском языке Londonda yəhudi restoranına hücum edilib

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