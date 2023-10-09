В Лондоне еврейский ресторан подвергся нападению вандалов

Еврейский ресторан в Лондоне подвергся нападению вандалов на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

Еврейский ресторан в Лондоне подвергся нападению вандалов на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

Как передает Report, об этом сообщила газета Independent.

"Кошерный ресторан на северо-западе Лондона стал целью нападения вандалов", - говорится в сообщении издания.

Преступники разбили стеклянную дверь и украли деньги из кассы.

В минувшие выходные лондонская полиция сообщила об усилении патрулей в некоторых частях города для поддержания правопорядка на фоне эскалации конфликта между Израилем и Палестиной.