В Лондоне эвакуируют людей из-за аномальной жары

В Лондоне из-за рекордной жары вспыхнули разрушительные пожары, жителей британской столицы эвакуируют из их домов, на местах работают сотни пожарных.
По его данным, пожарная служба Лондона оценила масштаб возгораний в городе как серьезное происшествие. В лондонском пригороде Веннингтон пожары уничтожили несколько домов, в которых проживали около 300 жителей. Над населенным пунктом поднялся густой смог. Пламя охватило ближайшие поля.
Пожар зафиксировали также в столичных пригородах Дагенем и Баркинг. Там вследствие возгораний госпитализировали двух человек.
Возгорания также отмечены в населенных пунктах Апминстер, Пиннер, Саутгейт, Хендоне, Уэмбли, Элтем близ Лондона.
Sky News сообщает, что мэр Лондона Садик Хан назвал ситуацию в городе критической. Он призвал жителей не устраивать в ближайшие дни барбекю в парках города и частных садах, а также во двориках и на балконах. По словам мэра, обычно пожарная служба Лондона получает 300-350 вызовов в сутки, в то время как во вторник их число превысило 1,6 тыс. В пожарной службе заявили, что из-за роста возгораний в столичном регионе ее сотрудники находятся "под огромным давлением".