В Лондоне эвакуируют людей из-за аномальной жары

В Лондоне из-за рекордной жары вспыхнули разрушительные пожары, жителей британской столицы эвакуируют из их домов, на местах работают сотни пожарных.

В Лондоне из-за рекордной жары вспыхнули разрушительные пожары, жителей британской столицы эвакуируют из их домов, на местах работают сотни пожарных.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом передает телеканал Sky News.

По его данным, пожарная служба Лондона оценила масштаб возгораний в городе как серьезное происшествие. В лондонском пригороде Веннингтон пожары уничтожили несколько домов, в которых проживали около 300 жителей. Над населенным пунктом поднялся густой смог. Пламя охватило ближайшие поля.

Пожар зафиксировали также в столичных пригородах Дагенем и Баркинг. Там вследствие возгораний госпитализировали двух человек.

Возгорания также отмечены в населенных пунктах Апминстер, Пиннер, Саутгейт, Хендоне, Уэмбли, Элтем близ Лондона.

Sky News сообщает, что мэр Лондона Садик Хан назвал ситуацию в городе критической. Он призвал жителей не устраивать в ближайшие дни барбекю в парках города и частных садах, а также во двориках и на балконах. По словам мэра, обычно пожарная служба Лондона получает 300-350 вызовов в сутки, в то время как во вторник их число превысило 1,6 тыс. В пожарной службе заявили, что из-за роста возгораний в столичном регионе ее сотрудники находятся "под огромным давлением".