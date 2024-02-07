В Лондоне эвакуировали людей из здания уголовного суда после сообщений о взрывах

Людей из Центрального уголовного суда Олд-Бейли в Лондоне (традиционное название центрального уголовного суда - ред.) эвакуировали после сообщений о взрывах, произошедших поблизости от здания суда.

Людей из Центрального уголовного суда Олд-Бейли в Лондоне (традиционное название центрального уголовного суда - ред.) эвакуировали после сообщений о взрывах, произошедших поблизости от здания суда.

Как передает Report, об этом передает газета Independent.

"Олд-Бейли был эвакуирован после сообщений о взрывах поблизости, из соседнего здания шел дым", – сказано в сообщении.

Лондонская пожарная бригада отметила, что их вызвали в связи с появлением дыма в здании суда, на место происшествия было направлено семь пожарных машин и 25 человек.