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В Лондоне экоактивисты вновь облили супом картины Ван Гога

В Лондоне экоактивисты вновь облили супом картины Ван Гога Активисты природоохранного движения Just Stop Oil повторили акцию, ранее осуществленную ими в Национальной галерее Лондона, выплеснув суп на две версии картины "Подсолнухи" художника Винсента Ван Гога (1853-1890).
Другие страны
27 сентября 2024 г. 20:20
В Лондоне экоактивисты вновь облили супом картины Ван Гога

Активисты природоохранного движения Just Stop Oil повторили акцию, ранее осуществленную их коллегами в Национальной галерее Лондона, выплеснув суп на две версии картины "Подсолнухи" художника Винсента Ван Гога (1853-1890).

Как сообщает Report со ссылкой на "The Guardian", активисты утверждают, что сделали это в знак протеста против приговора, вынесенного сегодня их коллегам.

Инцидент произошел в течение часа после того, как Королевский суд района Сазерк приговорил к тюремным срокам Фиби Пламмер и Анну Холланд, выплеснувших суп на картину "Подсолнухи" в 2022 году. Две девушки получили 2 года и 20 месяцев тюремного заключения соответственно.

"Люди оказались в тюрьме за то, что требовали прекратить разработку новых месторождений нефти и газа. Что теперь и сделало своей политикой [новое британское] правительство в результате последовательных протестных акций, многочисленных газетных заголовков и политического давления, - заявила одна из активисток, повторившая поступок осужденных. - Будущие поколения будут считать, что эти узники совести были правы".

Два года назад в результате действий Пламмер и Холланд картина не пострадала, однако оказалась повреждена ее антикварная рама. Как было объявлено в ходе суда, ее реставрация обошлась в 10 тыс. фунтов стерлингов (13,4 тыс. долларов США по нынешнему курсу).

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Версия на английском языке Eco-activists throw soup at Van Gogh’s Sunflowers after fellow protesters jailed

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