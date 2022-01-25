В Лондоне двухэтажный автобус врезался в здание, пострадали 19 человек

Городской двухэтажный автобус врезался в здание на востоке Лондона, есть пострадавшие.

Девятнадцать человек пострадали после того, как во вторник утром двухэтажный автобус врезался в жилой дом на северо-востоке Лондона.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в столичной службе скорой помощи.

"С помощью коллег из экстренных служб мы оценили состояние 19 человек на месте происшествия и оказали им первую помощь. Пятеро из этих 19 поступили в больницу. Это трое детей и двое взрослых", - говорится в сообщении, распространенном на странице службы в Twitter.

По данным BBC, причиной аварии мог стать отказ тормозов автобуса. Такую версию, по словам очевидцев, высказывал водитель автобуса.

Как сообщают британские СМИ, автобус-даблдекер, обслуживающий маршрут 212, выехал на тротуар рядом с остановкой в районе Хаэмс-парк и врезался в здание, на первом этаже которого находится магазин, а несколько верхних являются жилыми. На место событий прибыли машины скорой помощи, несколько пожарных расчетов и полиция. Движение по улице было временно перекрыто.

14.18

Городской двухэтажный автобус врезался в здание на востоке Лондона, есть пострадавшие.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила городская служба скорой помощи.

"Мы находимся на месте происшествия, где автобус врезался в здание, и оказываем медицинскую помощь пострадавшим", - говорится в сообщении, опубликованном в странице службы в Twitter.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел около 8.20 по местному времени на Селвин-авеню. Причина аварии пока не указывается.