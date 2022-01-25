О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Лондоне двухэтажный автобус врезался в здание, пострадали 19 человек

В Лондоне двухэтажный автобус врезался в здание, пострадали 19 человек Городской двухэтажный автобус врезался в здание на востоке Лондона, есть пострадавшие.
Другие страны
25 января 2022 г. 17:58
В Лондоне двухэтажный автобус врезался в здание, пострадали 19 человек

Девятнадцать человек пострадали после того, как во вторник утром двухэтажный автобус врезался в жилой дом на северо-востоке Лондона.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в столичной службе скорой помощи.

"С помощью коллег из экстренных служб мы оценили состояние 19 человек на месте происшествия и оказали им первую помощь. Пятеро из этих 19 поступили в больницу. Это трое детей и двое взрослых", - говорится в сообщении, распространенном на странице службы в Twitter.

По данным BBC, причиной аварии мог стать отказ тормозов автобуса. Такую версию, по словам очевидцев, высказывал водитель автобуса.

Как сообщают британские СМИ, автобус-даблдекер, обслуживающий маршрут 212, выехал на тротуар рядом с остановкой в районе Хаэмс-парк и врезался в здание, на первом этаже которого находится магазин, а несколько верхних являются жилыми. На место событий прибыли машины скорой помощи, несколько пожарных расчетов и полиция. Движение по улице было временно перекрыто.

14.18

Городской двухэтажный автобус врезался в здание на востоке Лондона, есть пострадавшие.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила городская служба скорой помощи.

"Мы находимся на месте происшествия, где автобус врезался в здание, и оказываем медицинскую помощь пострадавшим", - говорится в сообщении, опубликованном в странице службы в Twitter.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел около 8.20 по местному времени на Селвин-авеню. Причина аварии пока не указывается.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке 19 injured as London bus smashes into shop

Самое важное

В Азербайджане за сутки выявлено около 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане за сутки выявлено около 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
25 января 2022 г. 17:47
ICGB будет продавать свободные мощности на европейской платформе
ICGB будет продавать свободные мощности на европейской платформе
25 января 2022 г. 17:14
Повредившие памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву арестованы
Повредившие памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву арестованы
25 января 2022 г. 15:14
Центр лечения инвалидов в Баку закрыт из-за коронавируса
Центр лечения инвалидов в Баку закрыт из-за коронавируса
25 января 2022 г. 13:05
В Баку добычей ворвавшегося в дом грабителя стали два маната
В Баку "добычей" ворвавшегося в дом грабителя стали два маната
25 января 2022 г. 10:40
Экс-главе ИВ инкриминируется незаконное хранение оружия
Экс-главе ИВ инкриминируется незаконное хранение оружия
24 января 2022 г. 17:02
Начальник полиции: Шуша полностью очищена от мин
Начальник полиции: Шуша полностью очищена от мин
24 января 2022 г. 14:11
Компании-участницы проекта IAP в феврале соберутся в Баку
Компании-участницы проекта IAP в феврале соберутся в Баку
24 января 2022 г. 13:31
Еще 7 частных больниц будут предоставлять гражданам бесплатные услуги - СПИСОК
Еще 7 частных больниц будут предоставлять гражданам бесплатные услуги - СПИСОК
24 января 2022 г. 13:01
Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
24 января 2022 г. 12:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi