В Лондоне число пострадавших от теракта в метро увеличилось до 29 человек

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Количество госпитализированных после теракта в Лондоне составляет, по новым данным, 29 человек, сообщило управление по Англии Национальной системы здравоохранения (NHS).

Как сообщает Report, ранее назывались различные цифры: 22, 19, 18 человек.

Жизни пострадавших ничто не угрожает.

В пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Пострадавшие получили не угрожающие жизни ранения и ожоги. По словам источников, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу.