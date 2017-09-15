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    В Лондоне число пострадавших от теракта в метро увеличилось до 29 человек

    Ранее назывались различные цифры: 22, 19, 18 человек

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Количество госпитализированных после теракта в Лондоне составляет, по новым данным, 29 человек, сообщило управление по Англии Национальной системы здравоохранения (NHS).

    Как сообщает Report, ранее назывались различные цифры: 22, 19, 18 человек.

    Жизни пострадавших ничто не угрожает.

    В пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Пострадавшие получили не угрожающие жизни ранения и ожоги. По словам источников, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу.

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