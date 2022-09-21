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В Лондоне более 2 тыс. водителей автобусов планируют забастовку 4 октября

В Лондоне более 2 тыс. водителей автобусов планируют забастовку 4 октября Более 2 тыс. водителей, работающих в подразделении компании Arriva в Северном Лондоне, начнут забастовку 4 октября, требуя повышения заработной платы.
Другие страны
21 сентября 2022 г. 14:38
В Лондоне более 2 тыс. водителей автобусов планируют забастовку 4 октября

Более 2 тыс. водителей, работающих в подразделении компании Arriva в Северном Лондоне, начнут забастовку 4 октября, требуя повышения заработной платы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении профсоюза Unite.

"В начале следующего месяца пассажирам автобусов в разных районах Лондона грозят массовые перебои в работе, поскольку водители автобусов, работающие в компании Arriva, начнут забастовку в связи с разногласиями по поводу заработной платы", - говорится в заявлении. "Забастовка начнется во вторник 4 октября и будет продолжаться до тех пор, пока спор не будет разрешен", - отмечается там же.

Согласно заявлению, водители требуют повышения заработной платы в соответствии с уровнем инфляции на 12,3%.

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Версия на английском языке Over 2,000 London bus drivers plan to strike on October 4

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