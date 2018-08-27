В Лондоне автомобиль врезался в остановку, есть пострадавшие

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Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ В Великобритании преследуемый полицией автомобиль врезался в автобусную остановку на бульваре, в результате чего пострадали четыре человека, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Инцидент произошел ранним утром сегодня на Риджент-стрит.

В полиции сообщили, что в результате ДТП пострадали прохожий и три человека, которые находились в автомобиле. Пострадавших госпитализировали, а водителя транспортного средства задержали за опасное движение.