В Лондоне автомобиль наехал на пешеходов возле исламского центра - ФОТО

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Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ На западе Лондона автомобиль совершил наезд на пассажиров неподалеку от исламского центра, сообщает Report со ссылкой на британскую газету The Sun.
Инцидент произошел около 00.30 по местному времени в районе Оксгейт-Лейн. В результате происшествия пострадали два человека, они были госпитализированы. Отмечается, что жизни пострадавших ничего не угрожает.
Водитель скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивает полиция. Очевидцы сообщают, что люди в машине выкрикивали исламофобские лозунги.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости