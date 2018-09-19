В Лондоне автомобиль наехал на пешеходов возле исламского центра - ФОТО

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ На западе Лондона автомобиль совершил наезд на пассажиров неподалеку от исламского центра, сообщает Report со ссылкой на британскую газету The Sun.

Инцидент произошел около 00.30 по местному времени в районе Оксгейт-Лейн. В результате происшествия пострадали два человека, они были госпитализированы. Отмечается, что жизни пострадавших ничего не угрожает.

Водитель скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивает полиция. Очевидцы сообщают, что люди в машине выкрикивали исламофобские лозунги.