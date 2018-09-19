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    В Лондоне автомобиль наехал на пешеходов возле исламского центра - ФОТО

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ На западе Лондона автомобиль совершил наезд на пассажиров неподалеку от исламского центра, сообщает Report со ссылкой на британскую газету The Sun.

    Инцидент произошел около 00.30 по местному времени  в районе Оксгейт-Лейн. В результате происшествия пострадали два человека, они были госпитализированы. Отмечается, что жизни пострадавших ничего не угрожает.

    Водитель скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивает полиция. Очевидцы сообщают, что люди в машине выкрикивали исламофобские лозунги.

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