Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    В Лондоне арестованы около 50 человек за контрабанду краденых телефонов в Китай

    Другие страны
    • 07 октября, 2025
    • 09:52
    В Лондоне арестованы около 50 человек за контрабанду краденых телефонов в Китай

    Полиция Лондона арестовала около 50 человек в рамках масштабной операции по ликвидации преступной сети, подозреваемой в контрабанде из Великобритании в Китай до 40 тысяч украденных смартфонов.

    Как передает Report со ссылкой на Sky News, расследование началось в декабре прошлого года после обнаружения на складе неподалеку от аэропорта Хитроу коробки с 1 000 смартфонами, предназначенной для отправки в Гонконг. Почти все устройства оказались крадеными.

    После этого Скотланд-Ярд провел операцию под названием Echosteep, в ходе которой детективы выслеживали подозреваемых.

    По данным Sky News, это крупнейшая в истории Великобритании операция, направленная против краж телефонов.

    Всего за две недели операции было арестовано 46 человек, а следственные действия продолжаются.

    Великобритания Лондон Скотланд-Ярд полиция контрабанда кража смартфоны
    Britaniya tarixində telefon qaçaqmalçılığına qarşı ən böyük əməliyyat keçirilib

    Последние новости

    10:34

    АЖД перевезли более 7 млн пассажиров в январе-сентябре этого года

    Инфраструктура
    10:34

    Ральф Хорлеманн: Германия с нетерпением ждет большего участия в энергосфере Азербайджана

    Бизнес
    10:34

    AZPROMO и Ассоциация экспортеров текстиля объединили усилия в развитии местного производства

    Бизнес
    10:30

    В Сумгайыте 1000 абонентов останутся без газа

    Энергетика
    10:24

    В Индонезии число погибших при обрушении школы-интерната возросло до 67 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    10:23

    Посол: Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией дает надежду региону на экономическое развитие

    Бизнес
    10:19

    Азербайджанский производитель фундука снижает уставный капитал

    Бизнес
    10:19

    TƏBİB: За 9 месяцев в Баку обязательный медосмотр прошли более 540 тыс. детей

    Здоровье
    10:12

    Председательство Азербайджана в COP29 обсуждает в Лондоне проблемы изменения уровня моря

    COP29
    Лента новостей