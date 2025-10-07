В Лондоне арестованы около 50 человек за контрабанду краденых телефонов в Китай

Полиция Лондона арестовала около 50 человек в рамках масштабной операции по ликвидации преступной сети, подозреваемой в контрабанде из Великобритании в Китай до 40 тысяч украденных смартфонов.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, расследование началось в декабре прошлого года после обнаружения на складе неподалеку от аэропорта Хитроу коробки с 1 000 смартфонами, предназначенной для отправки в Гонконг. Почти все устройства оказались крадеными.

После этого Скотланд-Ярд провел операцию под названием Echosteep, в ходе которой детективы выслеживали подозреваемых.

По данным Sky News, это крупнейшая в истории Великобритании операция, направленная против краж телефонов.

Всего за две недели операции было арестовано 46 человек, а следственные действия продолжаются.