В Лондоне 12 июня продолжатся слушания по делу Ассанжа

Слушания по делу об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа продолжатся 12 июня. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, такое решение принял в четверг магистратский суд лондонского района Вестминстер.Слушания продлились несколько минут, они носили технический характер. Сам Ассанж из-за ухудшившегося здоровья не смог участвовать в заседании, хотя ранее планировалось, что он поучаствует по видеосвязи из тюрьмы.Судья поинтересовалась самочувствием подзащитного, представитель защиты сказала, что состояние его здоровья значительно ухудшилось."Следующие слушания по делу пройдут 12 июня, или в этом суде, или в тюрьме Белмарш", - сказала судья, уточнив, что окончательное решение о месте проведения слушаний будет принято позже исходя из состояния здоровья подсудимого.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая. Главным вопросом процесса является решение кому выдавать Ассанжа: Швеции или США.
В Лондоне 12 июня продолжатся слушания по делу АссанжаВ Лондоне 12 июня продолжатся слушания по делу Ассанжа
https://report.az/storage/news/eab184790d28101027c010415c8a9601/472f51c3-e081-4a09-b258-88baf72b25c2_292.jpg
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