В ливийском Дерне более 500 человек спасли из-под завалов после наводнений

Свыше 500 человек спасли из-под завалов зданий в городе Дерне, который сильнее других населенных пунктов Ливии пострадал в результате ливней и наводнений на северо-востоке страны.

Свыше 500 человек спасли из-под завалов зданий в городе Дерне, который сильнее других населенных пунктов Ливии пострадал в результате ливней и наводнений на северо-востоке страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство здравоохранения Правительства национального единства, штаб-квартира которого находится в Триполи.

"В городе Дерне спасательные команды на настоящий момент смогли вызволить из-под завалов 510 человек", - указали в ливийском Минздраве.

Отмечается, что спасательные бригады и подразделения гражданской обороны приступили к работе в Дерне минувшим днем, сразу же после того, как были освобождены несколько подъездов к городу, заблокированных во время наводнения.

Число жертв ливней и наводнений, обрушившихся на северо-восточные районы Ливии, превысило 8 тыс.