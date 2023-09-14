О нас

В ливийском Дерне более 500 человек спасли из-под завалов после наводнений

В ливийском Дерне более 500 человек спасли из-под завалов после наводнений Свыше 500 человек спасли из-под завалов зданий в городе Дерне, который сильнее других населенных пунктов Ливии пострадал в результате ливней и наводнений на северо-востоке страны.
Другие страны
14 сентября 2023 г. 13:08
В ливийском Дерне более 500 человек спасли из-под завалов после наводнений

Свыше 500 человек спасли из-под завалов зданий в городе Дерне, который сильнее других населенных пунктов Ливии пострадал в результате ливней и наводнений на северо-востоке страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство здравоохранения Правительства национального единства, штаб-квартира которого находится в Триполи.

"В городе Дерне спасательные команды на настоящий момент смогли вызволить из-под завалов 510 человек", - указали в ливийском Минздраве.

Отмечается, что спасательные бригады и подразделения гражданской обороны приступили к работе в Дерне минувшим днем, сразу же после того, как были освобождены несколько подъездов к городу, заблокированных во время наводнения.

Число жертв ливней и наводнений, обрушившихся на северо-восточные районы Ливии, превысило 8 тыс.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

МИД Азербайджана: Армения пытается отвлечь внимание от своих провокаций
МИД Азербайджана: Армения пытается отвлечь внимание от своих провокаций
14 сентября 2023 г. 11:32
Азербайджанским военнослужащим, погибшим в ДТП, будет присвоен статус шехида
Азербайджанским военнослужащим, погибшим в ДТП, будет присвоен статус шехида
14 сентября 2023 г. 11:00
Президент Азербайджана прибыл с визитом в Таджикистан
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с визитом в Таджикистан
14 сентября 2023 г. 10:31
В результате аварии военно-транспортного средства погибли военнослужащие Азербайджанской армии
В результате аварии военно-транспортного средства погибли военнослужащие Азербайджанской армии
13 сентября 2023 г. 20:33
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
13 сентября 2023 г. 15:16
МО: Пресечена провокация незаконных армянских вооруженных формирований в Агдамском направлении
МО: Пресечена провокация незаконных армянских вооруженных формирований в Агдамском направлении
13 сентября 2023 г. 13:26
Президент принял участие в открытии нового здания полной средней школы номер 11 в Хырдалане
ФотоПрезидент принял участие в открытии нового здания полной средней школы номер 11 в Хырдалане
12 сентября 2023 г. 13:42
Дорожная полиция проводит акцию “Внимание, дети! в связи с началом нового учебного года
Дорожная полиция проводит акцию “Внимание, дети!" в связи с началом нового учебного года
12 сентября 2023 г. 10:36
На улучшение обеспечения населения в Исмаиллинском районе питьевой водой выделено 12 млн манатов
На улучшение обеспечения населения в Исмаиллинском районе питьевой водой выделено 12 млн манатов
11 сентября 2023 г. 18:32
МО: Незаконные армянские формирования пытались совершить теракт с использованием собаки-камикадзе
ФотоМО: Незаконные армянские формирования пытались совершить теракт с использованием собаки-камикадзе
11 сентября 2023 г. 17:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi