В Ливии задержаны исполнители терактов, совершенных у офиса премьер-министра

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Ливийские силы безопасности задержали исполнителей терактов, совершенных накануне на востоке страны. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, заявил министр внутренних дел Омар ас-Санки.

Два заминированных автомобиля были подорваны экстремистами в городе Шахат, находящемся в 200 км восточнее Бенгази. Боевики дистанционно привели в действие заложенные в машины бомбы перед местной штаб-квартирой сил безопасности, расположенной в непосредственной близости от одного из офисов премьер-министра Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани. Глава кабмина в момент атаки проводил в правительственном комплексе встречу с главой миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Бернандино Леоном.

Взрывы прогремели спустя несколько минут после того, как мимо проследовал кортеж эмиссара ООН, направлявшегося на переговоры с ат-Тани. В результате был причинен серьезный ущерб близлежащим постройкам, сгорели несколько припаркованных вблизи автомобилей. По данным представителей минздрава, пострадали 13 человек, в том числе малолетний ребенок. Однако все они получили легкие ранения и к утру сегодняшнего дня уже были выписаны из больниц.

Вслед за вылазкой террористов и премьер страны, и Леон покинули правительственную резиденцию. Никто из них не пострадал.