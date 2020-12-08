В Ливии задержали турецкое судно, на котором находился азербайджанец

Силы Ливийской национальной армии задержали у берегов страны турецкое судно, шедшее под флагом Ямайки

Силы Ливийской национальной армии задержали у берегов страны турецкое судно, шедшее под флагом Ямайки.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом заявил представитель Ливийской национальной армии, генерал-майор Ахмед аль-Мисмари.

По словам аль-Мисмари, торговое судно под названием Mabrouka направлялось в порт города Мисрата на западе Ливии, но было задержано вблизи Дерны.

Генерал сообщил также, что представители ВМС армии Хафтара приблизились к судну на шлюпке и взошли на борт. Судно перевозило лекарственные препараты, которые должно было доставить в Мисрату.

По словам генерал-майора, капитан судна не соблюдал правил и без разрешения вошел в запрещенную зону. Аль-Мисмари подчеркнул, что оружия на судне обнаружено не было. Экипаж судна состоял из 17 человек, 9 из них граждане Турции, 7 – Индии, и один – Азербайджана.

Сообщается, что задержанные находятся в хорошем состоянии. Судну грозит лишь штраф.