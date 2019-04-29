ВОЗ: В Ливии за последние недели в ходе боев погибли около 350 человек

Почти 2 тысячи человек пострадали в районе ливийского Триполи за три недели боевых действий.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

"Общее количество пострадавших за 24 дня - 1 тысяча 997 человек: 345 погибло, 1625 ранено. Общее количество пострадавших среди гражданского населения - 96: 22 погибших и 74 раненых", - сказал Т.Язаревич.

По его словам, ВОЗ направила в район Триполи дополнительную команду скорой помощи с возможностью проведения операций. За последние три недели врачи ВОЗ провели свыше 140 крупных операций и более 100 небольших хирургических вмешательств.

ВОЗ также переоборудовала места приема временно перемещенных лиц, количество которых может составить порядка 40 тысяч человек.