О нас

В Ливии возобновили работу два крупнейших месторождения нефти

В Ливии возобновили работу два крупнейших месторождения нефти Министерство нефти и газа Ливии сообщило о восстановлении двух крупнейших месторождений Эль-Филь и Эш-Шарара.
Другие страны
16 июля 2023 г. 04:49
В Ливии возобновили работу два крупнейших месторождения нефти

Министерство нефти и газа Ливии сообщило о восстановлении двух крупнейших месторождений Эль-Филь и Эш-Шарара.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Возобновлены работы и добыча нефти на месторождении Эш-Шарара (Akakus Oil Operations Company) и месторождение Эль-Филь (нефтегазовая компания Mellitah), добыча на которых была приостановлена со вчерашнего дня", - указано в сообщении.

Приостановка была связана с протестующими, которые являются в основном выходцами из племени Аль-Азвия - в столице Ливии, Триполи, был задержан их соплеменник, бывший министра финансов в Правительстве национального согласия (ПНС) Фараджа Бумтари. Его освободили после вмешательства генерального прокурора.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Шарль Мишель выступил с заявлением для прессы после встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном
Шарль Мишель выступил с заявлением для прессы после встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном
15 июля 2023 г. 23:04
В Брюсселе завершилась встреча президента Азербайджана с главой Совета ЕС и премьером Армении
В Брюсселе завершилась встреча президента Азербайджана с главой Совета ЕС и премьером Армении
15 июля 2023 г. 20:34
Завершился рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Бельгию
Завершился рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Бельгию
15 июля 2023 г. 19:09
Украинские дети прошли медобследование в Баку 
ФотоУкраинские дети прошли медобследование в Баку 
15 июля 2023 г. 14:33
Президент Ильхам Алиев направил письмо Реджепу Тайипу Эрдогану
Президент Ильхам Алиев направил письмо Реджепу Тайипу Эрдогану
15 июля 2023 г. 13:18
Араз Асланлы: Азербайджан был рядом с Турцией во время событий 15 июля
Араз Асланлы: Азербайджан был рядом с Турцией во время событий 15 июля
15 июля 2023 г. 13:03
Незаконные армянские вооруженные формирования применили радиопомехи против пассажирских самолетов в воздушном пространстве Азербайджана
Незаконные армянские вооруженные формирования применили радиопомехи против пассажирских самолетов в воздушном пространстве Азербайджана
15 июля 2023 г. 10:28
Президент Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной Мадара Мусаева
Президент Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной Мадара Мусаева
14 июля 2023 г. 21:22
Община: Мы требуем от правительства Армении прекратить деструктивные шаги
Община: Мы требуем от правительства Армении прекратить деструктивные шаги
14 июля 2023 г. 20:27
Участники Дней поэзии Вагифа посетили исторические и культурные достопримечательности города Шуша
ФотоУчастники Дней поэзии Вагифа посетили исторические и культурные достопримечательности города Шуша
14 июля 2023 г. 19:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi