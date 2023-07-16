В Ливии возобновили работу два крупнейших месторождения нефти

Министерство нефти и газа Ливии сообщило о восстановлении двух крупнейших месторождений Эль-Филь и Эш-Шарара.

Министерство нефти и газа Ливии сообщило о восстановлении двух крупнейших месторождений Эль-Филь и Эш-Шарара.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Возобновлены работы и добыча нефти на месторождении Эш-Шарара (Akakus Oil Operations Company) и месторождение Эль-Филь (нефтегазовая компания Mellitah), добыча на которых была приостановлена со вчерашнего дня", - указано в сообщении.

Приостановка была связана с протестующими, которые являются в основном выходцами из племени Аль-Азвия - в столице Ливии, Триполи, был задержан их соплеменник, бывший министра финансов в Правительстве национального согласия (ПНС) Фараджа Бумтари. Его освободили после вмешательства генерального прокурора.